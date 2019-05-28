Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что руководящие посты в основных органах Евросоюза должны занимать опытные и авторитетные люди. Соответствующее заявление он сделал во вторник по прибытии на неофициальный саммит стран ЕС.

По словам французского президента, для реализации амбициозных планов ЕС на ключевые посты сообщества необходимо выбирать «мужчин и женщин, которые имеют опыт и авторитет». Отвечая на вопрос о возможных кандидатах на пост руководителя Еврокомиссии (ЕК), Макрон назвал имена еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье и первого замглавы ЕК Франса Тиммерманса, передает ТАСС.

По мнению французского лидера, среди основных проблем, с которыми столкнется ЕС в ближайшие пять лет — борьба с климатическими изменениями, инновации, создание новых рабочих мест и обеспечение безопасности евросообщества.