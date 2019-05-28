Представитель правления германского Центробанка Йоханнес Берман заявил, что ЕЦБ запускает в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, будет напечатано 3 млрд купюр нового образца, а новые элементы на этих банкнотах усложнят их подделку.

Он добавил, что теперь на банкнотах будет изображен портрет героини древнегреческой мифологии — Европы, изображение которой нанесено в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе. Кроме того, числа 100 и 200, расположенные в нижнем левом углу, будут под разным углом наклона менять цвет с синего на темно-зеленый.

Он также уточнил, что старые купюры продолжают действовать, но постепенно их изымут из обращения.

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