Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони будет представлять страну в Европарламенте (ЕП).

Как подтвердили ТАСС во вторник в партии, политик был избран на прошедших в воскресенье выборах и подтвердил взятые на себя обязательства.

«Разумеется, Берлускони будет работать в ЕП. Уже сегодня он должен быть в Брюсселе», — сказали в секретариате партии.

«Вперед, Италия» готова поддерживать итальянского кандидата в председатели Еврокомиссии. Правый центр должен сохранять единодушие в отношении кандидата в комиссары по экономике», — написал Берлускони в своем Twitter.

Minval.az