Турецкая авиация нанесла массированный удар по объектам террористов в районе Хакурк на севере Ирака.

Как передает «Анадолу», удары нанесены в рамках антитеррористической операции, осуществляемой в соответствии с планом Генштаба ВС Турции — Pençe («Лапа»).

Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.

Операция, которой руководит министр национальной безопасности Хулуси Акар, началась в ночь на 28 мая с артподготовки. Обстрел велся также гаубицами Fırtına («Шторм»).

Вслед за артиллерией в небе над Хакурком появилась военная авиация. Самолеты взлетели с различных авиабаз Турции. В операции были задействованы и воздушные танкеры-заправщики, а также ударные БПЛА.

На последующем этапе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы силы спецназа. Спецназ выдвинулся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК.

Из квадратов, по которым был нанесен удар, доносились отзвуки мощных взрывов. По мнению военных, предположительно взрывались склады с оружием.

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019’da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.https://t.co/TvJdRf4ukO#MSB #TSK pic.twitter.com/L16oGy8t3E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 мая 2019 г.

Minval.az