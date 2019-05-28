Турецкая авиация нанесла массированный удар по объектам террористов в районе Хакурк на севере Ирака.
Как передает «Анадолу», удары нанесены в рамках антитеррористической операции, осуществляемой в соответствии с планом Генштаба ВС Турции — Pençe («Лапа»).
Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что операцию на севере Ирака предворял этап активной подготовки, разведки и планирования.
Операция, которой руководит министр национальной безопасности Хулуси Акар, началась в ночь на 28 мая с артподготовки. Обстрел велся также гаубицами Fırtına («Шторм»).
Вслед за артиллерией в небе над Хакурком появилась военная авиация. Самолеты взлетели с различных авиабаз Турции. В операции были задействованы и воздушные танкеры-заправщики, а также ударные БПЛА.
На последующем этапе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы силы спецназа. Спецназ выдвинулся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК.
Из квадратов, по которым был нанесен удар, доносились отзвуки мощных взрывов. По мнению военных, предположительно взрывались склады с оружием.
Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019’da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.https://t.co/TvJdRf4ukO#MSB #TSK pic.twitter.com/L16oGy8t3E
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 мая 2019 г.