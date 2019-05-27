Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый призвал к объединению оккупированного азербайджанского Нагорного Карабаха с Арменией «на пути к восстановлению единой Армении». Текст воскресной проповеди Патриарха в Престольном храме Антильяса (Ливан), посвященной предстоящей 28 мая 2019 года 101-й годовщине провозглашения Первой Республики Армения, размещен на странице Киликийского Патриархата в Facebook-e.

Киликийский Католикос подчеркнул, что «любая уступка в вопросе Карабаха неприемлема для независимости Армении, возвращенной кровью и потом народа».

«Карабах — не захваченная территория, а родная земля, возвращенная кровью наших героев. … Реализация видения цельной и объединенной Армении начнется с присоединения Карабаха к Армении», — утверждает Арам Первый .

Minval.az