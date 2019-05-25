Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерег евреев в Германии от ношения традиционного мужского головного убора — кипы — в связи с ослаблением «сдерживающих механизмов в обществе» и все большей «жестокостью» в отношении исповедующих иудаизм.

Соответствующее заявление Кляйн сделал в интервью немецким СМИ концерна Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 25 мая, передает телеканал Deutsche Welle.

«Я не могу рекомендовать евреям повсеместно и в любое время носить кипу в Германии», — подчеркнул он, добавив, что его позиции на этот счет в последнее время претерпели изменения.

Феликс Кляйн добавил, что на ситуацию в этой области серьезно повлияли «интернет и соцсети». Кроме того, «продолжаются атаки на нашу культуру памяти», подчеркнул он.

По оценкам уполномоченного правительства ФРГ, около 90 процентов нападений на евреев совершают правоэкстремисты. При этом преступники из числа мусульман — это в большинстве случаев люди, уже давно живущие в Германии, которые зачастую получают информацию из эфиров арабских вещателей, искусственно создающих «неблаговидный образ Израиля и евреев», считает омбудсмен.

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