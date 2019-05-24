Ведущий программы «Кто против?» на пропагандистском телеканале «Россия 1» Сергей Михеев со скандалом выгнал украинского эксперта Андрея Метлева из студии, произнеся непечатные высказывания.

Инцидент произошел во время обсуждения темы Голодомора в Украине. Владимир Соловьев и Сергей Михеев говорили с гостями о фотографии из музея холокоста, которую сотрудники украинского посольства выдали за депортацию крымских татар 1944 году. Михеев заявил, что это далеко не первый подобный инцидент, и в этот момент украинский эксперт попытался перебить ведущего.

«Что, не было голодомора, что ли?» — спросил Метлев.

Реакция ведущего была резкой.

«Идите в жопу отсюда! Все, свободен!» — переходя на фальцет заявил Михеев, доставая из кармана красную карточку.

Метлев покинул передачу, а ведущий посоветовал ему выступать с лекциями в туалете.

«Украинский философ *****», — выругался пропагандист напоследок.

Выходка ведущего сопровождалась аплодисментами, его соведущий Владимир Соловьев все это время улыбался.

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