В России одиннадцатиклассники школы в Владивостоке выступили на дне самоуправления накануне последнего звонка в БДСМ-костюмах, сообщает VL.ru.

Инцидент произошел 22 мая, за день до последней линейки. После уроков ученики собрались у крыльца школы и ждали выступления выпускников из 11-го «А», но за несколько минут до него на площадке появились ученики 11-го «Б».

«Этот класс вообще, как сказать… Часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые. (…) И перед самым началом запланированного флешмоба эти дети выбежали на крыльцо. Это было неожиданно, продолжалось две минуты, и никто просто не успел их остановить», — рассказала директор Галина Пугина.

В соцсетях появились фотографии девушки в полицейской форме рядом с мальчиками в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками. На видео есть и другие школьники в костюмах ковбоев и повседневной одежде. Судя по кадрам, одиннадцатиклассники сначала танцевали под музыку на крыльце, а затем перешли в актовый зал, где один из учеников распылил огнетушитель в толпу.

Когда видео выступления опубликовали в соцсетях, мнение пользователей разделилось, пишет РИА «Восток-Медиа». Одним флешмоб понравился, другие посчитали его неуместным.

Управление МВД России по Владивостоку начало проверку после публикации ролика. Полицейские уже установили личности школьников и их родителей. Форму сотрудницы правоохранительных органов учащиеся купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия, сообщили в полиции. За незаконное ношение формы правоохранителей школьникам может грозить штраф до полутора тысяч рублей.

Свою проверку также проводит городское управление образования. Директор школы заявила журналистам, что после скандала написала заявление на увольнение по собственному желанию, но пока продолжает работать.

Minval.az