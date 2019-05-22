Министр обороны Давид Тоноян исключает возможность изменнических действий в отношении Армении со стороны некоторых сил или деятелей, о которой накануне заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, он сказал: «Как министр обороны, я не допущу этого. В сегодняшней Армении изменнические действия невозможны. И все действия будут нейтрализованы в самом начале».

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть силы и деятели, которые готовят «изменнические действия». Он отметил, что, проанализировав ситуацию, видит «далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении».

На вопрос о возобновлении военных действий армянский ответил: «Военные действия, возможно, будут вестись по разным причинам. Возможно».

Minval.az