Скандальный российский комментатор Василий Уткин заявил, что не полетит в Баку на финальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».

«Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью», – пожаловался Уткин в твиттере.

Вчера стало известно, что Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), АФФА, МИД и Минспорта Азербайджана в своих заявлениях отмечали, что Мхитаряну не будет грозить опасность в Баку. Официальный Баку обеспечил меры безопасности для поездки Мхитаряна в Баку.

Генсек АФФА Эльхан Мамедов заявил, что разочарован решением «Арсенала» не отправлять в Баку Мхитаряна.

Minval.az