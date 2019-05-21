Азербайджан нарушил свои обязательства в ОБСЕ, заранее не сообщив организации о предстоящих учениях, сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Предварительное уведомление о широкомасштабных учениях, по ее словам, это обязательство Азербайджана в ОБСЕ.

«Они должны были сообщить соответствующим структурам ОБСЕ. Не уведомление ОБСЕ является нарушением этого обязательства, которое не способствует миру и стабильности в регионе», — важно сказала Нагдалян.

По ее словам, естественно, что «этот вопрос будет поднят в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже завтра».

20-24 мая Азербайджан проводит масштабные учения, к которым привлечены до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

Minval.az