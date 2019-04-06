Армянский политолог Армен Гаспарян выразил недоумение по поводу того, что пресс-служба премьер-министра Никола Пашиняна отредактировала сообщение о телефонном разговоре главы правительства Армении с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно публикациям СМИ, в изначальном тексте сообщения говорилось, что Пашинян «проинформировал» Путина об итогах своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене. Затем слово «проинформировал» было заменено на «рассказал».

«Неофициально, как мне объяснили местные коллеги, связано это с тем, что формулировка может намекать на то, что Армения вот докладывает «начальнику» о том, как обстоят дела. А поскольку Армения – суверенное государство, то такая формулировка может быть оскорбительна для национальных чувств, так что давайте ее перепишем», — цитирует Гаспаряна ереванский «Спутник».

При этом он отмечает, что почти 30 лет, при всех прежних президентах, включая Левона Тер-Петросяна, использовались подобные формулировки, но никого это не смущало.

Как напомнил Гаспарян, Россия обладает статусом наблюдателя, посредника в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта, и ничего удивительного в том, что Пашинян говорит с Путиным об итогах переговоров, нет.

При этом он отметил бессмысленность изменения формулировки, так как на сайте Кремля текст сообщения остался прежним.

«Тем самым просто позорится премьер-министр Армении Никол Пашинян как глава правительства… Но это странно. Я бы на их месте так не делал», — отметил Гаспарян.

Minval.az