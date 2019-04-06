В эфире у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева принялись обсуждать возможность сдвига границы России к столице Украины — Киеву, пишет «Обозреватель».

Первым такую инициативу выдвинул скандальный российских политолог армянского происхождения Семен Багдасаров. Ее он озвучил на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия 1».

«И вообще мы не понимаем, где граница Украины? Мне кажется, у меня с географией плохо. Я думаю, где-то в районе Киева граница должна быть? С той маленькой частью, которая будет называться псевдо-Украина», — сказал неадекватный рупор Кремля.

Соловьев охотно подхватил его тезис и продолжил развивать эту тему. «Как с Киевом? Я считаю, что надо быть последовательными — поляки искренне нас ждут, венгры, румыны», — ухмыляясь добавил главный пропагандист Кремля.

«Наша граница должна быть с Польшей в Украине и с Венгрией», — согласился с ним Багдасаров. После этого Соловьев с издевкой уточнил, что якобы поддерживает существование свободной, независимой Украины без «нацистов».

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