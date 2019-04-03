Пресс-служба супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анны Акопян, опровергла распространенную в армянских СМИ информацию о том, что она отправилась в Соединенные штаты Америки одним самолетом с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Об этом сообщила пресс-секретарь Акопян Асмик Арутюнян.

Sputnik Армения пишет, что ранее в среду в армянском сегменте интернета и в СМИ стало распространяться открытое письмо пользователя Ваага Агабекяна Пашиняну, в котором автор утверждал, что Анна Акопян якобы 1 апреля вылетела из Парижа в США одним рейсом с Мехрибан Алиевой, и они якобы сидели рядом. Агабекян также утверждал, что есть фотографии, подтверждающие эту информацию.

«Это неправда. Анна Акопян отправилась в США не из Парижа», – сказала Асмик Арутюнян, комментируя содержание письма.

Со своей стороны отметим, что данные утверждения действительно не соответствуют реальности – все визиты первой леди Азербайджана всегда освящаются в СМИ, и информации о ее визите в США не мелькало в прессе.

Minval.az