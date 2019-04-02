О намерении Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам. По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам. Об этом сообщает РБК.

Силуанов также сообщил, что до конца апреля Белоруссия может также получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

По словам министра финансов, в настоящее время обсуждаются процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

Minval.az