Апелляционный суд австралийского штата Виктория отклонил иск инженера, который обвинял бывшего работодателя в травле. Об этом сообщает Associated Press.

В мае 2008 года Дэвид Хингст (David Hingst) устроился в мельбурнскую строительную компанию Construction Engineering. Его начальником стал Грег Шорт (Greg Short), который, по словам истца, пять или шесть раз в день заходил к нему в кабинет, чтобы испустить газы. По мнению инженера, Шорт находил это смешным. Хингст окрестил обидчика «мистером Вонючкой», купил дезодорант и каждый раз брызгал на него. В апреле 2009 года его уволили.

Инженер считал, что подвергался травле, и требовал компенсации за нанесенный моральный ущерб, который он оценил в 1,8 миллиона австралийских долларов. В апреле 2018 года его иск был отклонен Высшим судом штата Виктория, однако Хингст не сдался и подал апелляцию.

На суде Шорт отверг обвинения бывшего подчиненного. По его словам, он мог пару раз в шутку притвориться, что портит воздух, но не помнит других случаев такого рода. Что касается увольнения, то оно объяснялось спадом в строительной индустрии после финансового кризиса 2008 года. Шорт полагает, что Хингст принял его метеоризм за оскорбление из-за своего немецкого происхождения. «Мы, австралийцы, растем с осознанием того, что это нормально, что подобное просто иногда случается», — отметил он.

Согласно решению Апелляционного суда, даже если факты, изложенные Хингстом, соответствуют действительности, испускание газов не обязательно представляет собой травлю. Уволенный инженер планирует продолжить тяжбу в Верховном суде — последней инстанции австралийской судебной иерархии.

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