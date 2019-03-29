Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — разведен. Об этом говорится в биографии главы государства, появившейся на днях на официальном сайте Акорды.

Однако на всех мероприятиях в статусе главы государства он появлялся с кольцом на безымянном пальце, отмечает nur.kz.

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24 марта

Президент Казахстана посетил матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года в компании Аскара Мамина, Бакытжана Сагинтаева и Адильбека Джаксыбекова. У него единственного на пальце сияло кольцо.

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В биографии, помимо перечисления карьерных достижений, указано, что президент разведен, имеет сына. Информации о бывшей супруге нет. Известно, что ее зовут Надежда Давыдовна Токаева.

Minval.az