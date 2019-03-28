Известный своими проармянскими взглядами российский телеведущий Владимир Соловьев вновь отличился. В одном из выпусков ток-шоу «Кто против?» на телеканале Россия 1 он весьма оригинально отреагировал на перепалку между американским журналистом еврейского происхождения Грэгом Вайнером и Араиком Степаняном — бывшим армянским боевиком, который теперь выступает у Соловьева в амплуа политолога.

В ответ на реплику Степаняна в адрес властей Израиля с просьбой повлиять на украинские власти Вайнер поинтересовался у него: «Почему в Армении нет синагог?» Услышав такой вопрос «на засыпку» и понимая, что в моноэтничной Армении с пещерным антисемитизмом синагог действительно нет, а выкрутиться Степаняну будет непросто, Соловьев устремился ему на помощь и возопил: «Какое отношение имеет вопрос к тому, о чем сейчас говорят? … Какая проблема у евреев и армян?» А затем выдал версию в стиле «исторической фантастики»: «Хочу напомнить, если не знаешь историю нашего народа, что именно армяне спасли, царь Тигран был, к которому пришли евреи, и армяне нас приняли». Затем примерил образ «кающегося грешника»: «И мало того, у армян есть иногда справедливые вопросы к нам, евреям, то, что касается младотурок и трагедии армян. Когда именно советское правительство, в котором было много представителей нашей национальности подписало позорный договор, который нанес очень тяжелый удар по Армении». После чего посоветовал Вайнеру: «Поэтому, вы поаккуратнее».

О том, что армянские террористы набирались опыта в палестинских отрядах, Соловьев, разумеется, умолчал. Вместо этого он в очередной раз заверил, что очень любит Армению и часто там бывает. А затем с завидным рвением принялся читать нотации уже и властям Израиля, которым, по его мнению, надлежит признать «геноцид армян».

Minval.az