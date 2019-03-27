Россия безвозмездно предоставит Киргизии 30 миллионов долларов «на поддержку госбюджета», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, которые приводит «Медуза», соответствующее решение уже принято правительством по просьбе киргизской стороны.

В 2017 году Киргизия договорилась с Россией о полном списании своего долга, который на тот момент составлял 240 миллионов долларов. В феврале 2018 года долг был списан. В общей сложности с 2005 года РФ списала Киргизии более 700 миллионов долларов долга.

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