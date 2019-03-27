В распоряжении «Лайфа» оказались первые кадры с места крушения вертолёта Ми-8 Министерства обороны Казахстана, который разбился в Кызылординской области республики.

На кадрах видно, как после крушения начался пожар, а на месте трагедии уже дежурят сотрудники экстренных служб.



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Экипаж военного вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение в Казахстане, погиб. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Экипаж вертолёта погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших», — написал он в Twitter.

По его словам, вертолёт выполнял полёт в рамках военного учения по маршруту Актау-Шымкент. Глава государства сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

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Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

«27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находилось 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.

Потерпевший крушение вертолёт следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент.

Отмечается, что перелёт проходил в тёмное время и в сложных метеорологических условиях.

Minval.az