В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его цитирует российский интернет-сайт Regions.ru во вторник, 26 марта.

«Что же касается „Единой России“, то там есть разные люди, но в большинстве своем это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так», — сказал сенатор.

По его словам, попытки дискредитации власти, которые происходят в последнее время, связаны и с деятельностью «пятой колонны» и с так называемым троянским конем. «Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию — это лучше всего», — заключил парламентарий.

«Единая Россия» была образована в 2001 году на базе партии «Единство», общественно-политической организации «Отечество» и движения «Вся Россия». Численность партии превышает два миллиона человек. Председатель партии — Дмитрий Медведев. Сам Клинцевич состоит в Высшем совете партии.

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