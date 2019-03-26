Напротив Кремля у Большого Москворецкого моста в Москве неизвестные срезали и украли из технологического коллектора кабель правительственной связи.

В московской полиции неназванный источник во вторник, 26 марта, подтвердил изданию РБК сообщение о краже, которая была обнаружена днем ранее. Тогда полиция получила сообщение, что на Васильевском спуске срезали кабель, а через несколько часов 34-летний москвич подал заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.

По данным источника, в месте, где украли кабель, не ведется видеонаблюдение.

На Большом Москворецком мосту проводится капитальный ремонт. Полицейские допросили рабочих строительной компании, просмотрели видеозаписи ближайших камер наблюдения. Сумма ущерба пока не установлена.

Minval.az