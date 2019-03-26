Фракции «Мой шаг» и «Процветающая Армения» начали очередное заседание парламента с взаимных обвинений.

Парламентское большинство обвинило ППА в «популизме», а те, в свою очередь, назвали правящую фракцию исполнителем воли правительства в Национальном Собрании.

В частности, депутат от ППА Геворг Петросян был зол тем, что Комиссия по труду и социальным вопросам дала отрицательное заключение двум законопроектам, предложенным «Процветающей Арменией». До этого отрицательное заключение дало и правительство.

«Национальное Собрание не должно штамповать решения правительства. Парламент является контролирующим деятельность правительства органом, а не наоборот», — цитирует «Спутник» Петросяна.

Одна из поправок создавала для лиц, занимающих избираемые политические должности, возможность заключать трудовые договоры с научными и образовательными учреждениями на бессрочный период. Действующий закон требует подписания договоров на конкретные сроки.

Петросян отметил, что один из депутатов после потери мандата лишился и работы в вузе, так как руководство учреждения не подписало новый договор.

В ответ член комиссии от блока «Мой шаг» Эрикназ Тигранян отметила, что предлагаемые поправки дискриминационные, так как предполагает различный подход к работникам.

Второй законопроект касался разрешения на расторжение трудового договора со стороны работодателя, если работник явился на работу, но отказался исполнять свои обязанности.

«А потом уважаемый премьер говорит, что предложения оппозиции не отвергаются. Но создается обратное впечатление», — сказал Петросян, пригласив представителей властей на теледебаты.

Предложение было отклонено. Эрикназ Тигранян отпарировала, что парламент – трибуна для дискуссий и предложила воспользоваться ею.

Minval.az