В Сети становится популярным ролик, где подружка невесты поёт трогательную песню молодожёнам во время праздничной церемонии. И в этот момент друг жениха внезапно теряет сознание.

Молодожёны и гости на свадьбе в Снохомише, США, были просто потрясены, когда парень с размаха ударился лицом о пол прямо перед влюблённой парой, передает портал Life. Музыка смолкла, и присутствовавшие кинулись к бедолаге с криками.

Кто-то попросил принести ему воды. Вскоре парня увели. Он прикрывал рот салфеткой, поскольку так сильно ударился, что выбил зубы. Пользователи в Сети иронизировали, что свидетелю не понравилось пение подружки невесты.

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