Англичанка Бетан Гэскин умерла после участия в конкурсе с бисквитными печеньями в английском городе Бурне.

24-летняя Бетан на вечеринке у подруги решила принять участие в фуд-челлендже. Согласно условиям конкурса, участники должны уместить во рту как можно больше круглых бисквитных печений.

Во время конкурса еда перекрыла дыхательные пути Бетан, она закашлялась и потеряла сознание. Друзья отвезли девушку в больницу, где она скончалась, пролежав пять дней в искусственной коме. Причиной смерти стал сердечный приступ и масштабное повреждение мозга.

У нее осталась трехлетняя дочь, передает британская газета Daily Mail.

Minval.az