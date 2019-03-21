Комитет Верховной Рады по правам человека поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее соответствующее обращение к правительству набрало более 25 тысяч голосов граждан. В заявлении было указано о необходимости изъять марихуану из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В поддержку петиции высказалась глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. Она отметила, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая практика».

В настоящее время любое использование каннабиса в Украине запрещено. Для рассмотрения этого предложения будет создана рабочая группа.

Minval.az