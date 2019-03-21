Служба безопасности Украины возобновила расследование против бывшего президента Грузии, лидера политической партии Рух нових сил Михеила Саакашвили. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий на странице в Facebook.

Адвокат обнародовал письмо Генеральной прокуратуры, в котором говорится о возобновлении расследования в уголовном производстве, которое вело главное следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Сообщается, что расследование было приостановлено 6 марта 2018 года в связи с необходимостью исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Возобновлено расследование в связи с «появившейся необходимостью в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве».

При этом, согласно данным в Едином реестре судебных решений, в феврале СБУ получила доступ к материалам дела Саакашвили в рамках расследования уголовного производства о попытке захвата власти в Украине.

«Согласно материалам уголовного производства, во время проведения акции протеста по адресу: г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 5, радикально настроенные лица планировали использовать физическую силу, огнестрельное оружие и боеприпасы (гранаты), дымовые шашки, палки, щиты, кирпичи, шины, бензин для захвата Верховной Рады Украины путем штурма в один из дней после 17 октября 2017, во время присутствия там народных депутатов Украины. Целью захвата было заставить народных депутатов под давлением людей с оружием проголосовать за импичмент президента Украины и за решение о самороспуске», — сказано в материалах ходатайства СБУ.

Minval.az