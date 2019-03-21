Адвокат Виталий Сердюк в Оболонском суде Киева сообщил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не имеет российского гражданства и планирует вернуться в Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Судья Владислав Девятко подчеркнул, что Янукович осужден за преступление против мира, а у него нет сроков давности. Однако защита президента может подать апелляцию.

«Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет», – сказал Девятко.

Сердюк напомнил, что адвокаты экс-президента уже подали апелляционную жалобу.

Он добавил, что у Януковича нет российского гражданства и он планирует вернуться в Украину.

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