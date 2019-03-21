Полиция столицы Казахстана задержала около 20 человек, которые протестовали у здания акимата (городского правительства) против переименования Астаны в Нурсултан, сообщает «Настоящее время».

Между участниками митинга и сторонником переименования началась перепалка. После этого полиция вмешалась и задержала несколько протестующих.

Накануне в Сети появились как минимум две петиции против переименования города «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом». Одна из них набрала меньше 2 тысяч голосов, другая – более 29 тысяч.

Sputnik Казахстан спросил у столичных жителей, как они отреагировали на предложение Токаева.

Многие из опрошенных горожан отметили, что первый президент заслуживает такой почести, однако Астана — это уже мировой бренд.

«Мне больше нравится Астана. Как говорил до этого Нурсултан Назарбаев, и название понятное, и воспринимается на слух, и на латинице смотрится довольно красиво», — призналась жительница столицы.

Другие опрошенные отметили, что расходы на переименование будут большие, придется менять документы.

Minval.az