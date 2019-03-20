Президент Чехии Милош Земан считает Турцию «фактической союзницей «Исламского государства».

Как передает ТАСС, об этом он заявил во вторник на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю (Западной Чехии), сообщило информационное агентство CTK.

«Почему [турки] нападают на курдов? Потому что они являются фактическими союзниками «Исламского государства», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из участников встречи. — Это означает, что именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению «Исламского государства», когда [данная террористическая организация] оккупировала значительную часть Сирии и Ирака. Это, был, например, вывоз нефти [c занятой террористами территории] и тому подобное».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны. «Это уже не секулярное государство [Кемаля] Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию, а из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам», — подчеркнул Земан.

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