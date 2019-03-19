Армянская радикальная партия «Сасна Црер» объявили о начале процесса включения оккупированного азербайджанского Нагорного Карабаха в состав Армении в качестве области. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил один из боевиков «Сасна црер» Bаружан Аветисян.

«Bсеармянское движение «Сасна црер» начинает этот процесс сейчас, поскольку в Карабахе уже создана политико-организационная единица. На днях в Карабахе была зарегистрирована партия «Сасна Црер», основной задачей которой является обеспечение этого процесса», — заявил Аветисян.

На вопрос, как партия представляет правовой аспект этого вопроса и согласны ли с ним карабахцы, провозгласившие «независимость», получить статус области, один из лидеров партии Жирайр Сефилян сказал: «Мы уверены, что подавляющее большинство разделяет эту идею, и я уверен, что процесс, который мы начинаем, будет всем по душе. Есть множество правовых путей процесса: это может быть референдум, может быть ратификация обоими парламентами, могут быть общегосударственные выборы», — сказал Сефилян.

Сефилян заявил, что в этом вопросе следует поспешить.

«Все мы замечаем скорость геополитических процессов и то, какая опасность нависла сегодня над нашей страной, в частности, над Арцахом нависла опасность абхазизации. Мы как можно скорее должны предотвратить эту опасность», — заявил он.

Он также заявил, что оккупированный Карабах может подпасть под влияние России. «Тот статус, который сегодня имеет Абхазия или Южная Осетия, та же угроза нависла и над Карабахом», — сказал он, отметив, что делает такое утверждение на основе наблюдения за развитием событий», — заявил он.

Minval.az