Убивших собаку ради мяса жителей Екатеринбурга приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и году исправительных работ. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Екатеринбургу.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга признал 32-летнего Максима Хозеева и 30-летнюю Алевтину Сабаргалиеву виновными по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным группой лиц с применением садистских методов»). Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, его подельницу — к году исправительных работ.

Как сообщили интернет-изданию E1.Ru в полиции Екатеринбурга, живодер хотел причинить собаке максимальные страдания.

По данным издания, в ноябре 2018 года пьяные Хозеев и Сабаргалиева заманили бездомную собаку в нежилой дом и связали ее. После этого Хозеев около 20 раз ударил пса ножом в голову и туловище. Собаку бросили умирать в подвале дома.

Живодеры Хозеев и Сабаргалиева признали свою вину и заявили, что убили животное из-за желания попробовать собачье мясо, сообщается на интернет-сайте Uralweb.ru.

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