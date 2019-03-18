После победы над Конором Хабиб Нурмагомедов стал звездой мирового масштаба. Миллионы фанатов подписываются на его соцсети, а большие компании предлагают рекламные контракты. Команда архитекторов из Казахстана «Строн Холдинг» вдохновилась успехами бойца и предложила построить в Дагестане «Хабиб-Арену» в форме гигантской папахи. Видеопроект выглядит мощно.

Боковые части арены символизируют связь папахи с буркой. Ночью при помощи подсветки арена будет напоминать парящего орла.

Проект сооружения пропитан символизмом. «Орел» – прозвище Хабиба, а папаха – головной убор, который благодаря бойцу стал культовым в UFC. Хабиб появляется в нем на официальных мероприятиях, носит его перед выходом в октагон и надевает после побед на объявлении результатов.

По задумке архитекторов, дворец будет вмещать 7 тысяч зрителей. В комплекс будет входить не только арена, но и тренировочные залы, парк, гостиница и музей, посвященный выдающимся спортсменам Дагестана. Предполагается, что на «Хабиб-Арене» можно будет проводить соревнования по бойцовским видам спорта, борьбе, волейболу, мини-футболу, а также использовать комплекс в качестве площадки для концертов.

Авторы проекта затрудняются ответить, сколько будет стоить стройка арены. Да и с воплощением идеи есть проблемы. «Мы показали проект инвесторам из Дагестана. Им понравился, но местным, судя по откликам, не очень. Конечно, мы видим его воплощение на родине Нурмагомедова, но он не привязан к республике. Поэтому арена может появиться в другом месте – как цирк или концертный зал», – рассказал креативный директор проекта Вадим Мацковяк «Комсомольской правде».

Minval.az