Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за экономические потери, которые регион понес, оставшись в составе Украины после распада СССР.

Как сообщает ТАСС, Володин предложил профильным комитетам Госдумы и Госсовета Крыма посчитать, «сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины». По мнению Володина, чтобы получить компенсацию, нужно использовать «наши европейские парламентские структуры».

«Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан Крыма — право на язык, право на образование на своем языке, [она] разрушила экономику Крыма и Севастополя — практически аннексия», — добавил спикер.

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