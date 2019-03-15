В правительстве Армении представлен проект закона «О космической деятельности».

«В документе указывается, что исследование и освоение космического пространства, в том числе, Луны и других небесных тел, является важнейшим приоритетом государственных интересов Армении», — пишет издание «Жаманак».

Отмечается также, что «министерство транспорта, связи и информационных технологий намерено сделать Армению одной из самых привлекательных стран для работ в космической отрасли, несмотря на то, что в стране отсутствует космическая промышленность».

Minval.az