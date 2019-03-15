Провинциальный суд Понтеведры в испанской провинции Галисия оставил в силе приговор о двухмесячном заключении матери, давшей пощечины своему сыну. Наказание может быть заменено на общественно-полезные работы.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Мать 10-летнего мальчика дала ему две пощечины из-за того, что он спорил и отказывался идти в душ.

Суд также постановил, что женщине в течение полугода запрещено подходить к ребенку ближе чем на 200 м. Отмечается, что по испанским законам заключение до двух лет отбывается условно, если виновный ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщает газета El Mundo.

Однако суд второй инстанции посчитал, что речь идет о жестоком обращении и насилии в семье. Хотя женщина, оспаривая решение суда первой инстанции объяснила, что ее действия были в рамках права на воспитание. В настоящее время она готовится обжаловать приговор в Верховном суде Испании.

Minval.az