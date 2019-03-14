С Азербайджаном мы можем о многом говорить, обсуждать разные проблемы, но когда дело дойдет до подписания документов, разработки механизмов, это не будет происходить без участия Карабаха. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире программы Общественного телевидения Армении «60 минут».

По его словам, «до сих пор не было никаких переговоров по Карабаху, состоялся только обмен мнениями».

«Это может длиться до тех пор, пока мы не увидим, что участие Карабаха возможно, и таким образом мы будем двигаться вперед», — сказал он.

Касаясь вопроса о принятии за основу переговоров Мадридские принципы, секретарь Совета Безопасности сослался на заявление, сделанное премьер-министром страны-агрессора Николом Пашиняном на заседании Совета безопасности: «Относительно «Мадридских принципов» есть разночтения».

«Мы воздержались от комментариев, предложили уточнить, что мы подразумеваем, говоря «Мадридские принципы». Азербайджан заявляет, что вопрос должен решаться исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана. Мы понимаем, что передача Карабаха никогда не произойдет. Когда мы уточним это, тогда у нас и появится позиция».

Minval.az