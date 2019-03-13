55-летняя певица Виктория Цыганова обвинила своего коллегу Иосифа Кобзона, скончавшегося летом прошлого года, в домогательствах.

Женщина заявила, что именно непристойное поведение Народного артиста СССР стало причиной их конфликта.

«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — поведала Цыганова изданию StarHit.

По ее словам, именно после этого случая Кобзон с ней не разговаривал.

Minval.az