Врачи клиники в норвежском Бергене перепутали двух пациентов и по ошибке удалили здоровый толстый кишечник не тому пациенту.

«Согласно информации издания, один пациент поступил с болью в животе, и врачи решили, что причиной боли может быть застрявшая рыбья кость. Поэтому они решили обследовать пациента хирургическим путем. Перед этим пациентом в очереди был другой, которому было необходимо удалить толстый кишечник», — сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NRK.

Пациентов перепутали: поступившему с болью в области живота ввели наркоз, и хирурги приступили к удалению толстого кишечника. «Когда путаница прояснилась, было уже слишком поздно», — сообщает телекомпания. Руководство клиники выразило сожаление в связи со случившимся и принесло извинения пациенту, которому удалили здоровый орган. В больнице также пояснили, что в хирургическом отделении ужесточили и изменили правила, чтобы подобного больше не повторилось.

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