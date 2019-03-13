Молодая жительница Индии, пытаясь скрыться от осуждения, попыталась тайно родить. Она не стала обращаться к врачам, а воспользовалась инструкциями с видеохостинга YouTube. Финал был печальным и для матери, и для младенца.

Это произошло в городе Биландпур, который расположен в северо-западной части Индии. Жители одного из домов обратили внимание, что из-под двери течет кровь. Они сообщили домовладельцу, что там проживает беременная женщина. Хозяин обратился в полицию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на индийское издание «Hindustan Times».

Когда дверь взломали, 26-летняя женщина и ее новорожденный сын были мертвы. Рядом лежали нити, лезвии и ножницы. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на последние видео, которые индианка смотрела на своем смартфоне. Это оказались инструкции на YouTube, где блогеры рассказывали о самостоятельных родах. Полиция предположила, что женщина попыталась родить именно этим способом, не выходя из дома.

Также появилась версия, что женщина не обратилась к врачам, побоявшись общественного порицания, ведь она забеременела вне брака. Позднее отсутствие ее официальных отношений подтвердили и ее родители.

Индианка арендовала комнату за несколько дней до родов. Она сумела убедить домовладельца, что в «час X» к больницу ее сопроводит мать.

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