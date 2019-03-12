Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) об отказе от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» было преждевременным. Об этом он сообщил в интервью порталу LIGA.net в понедельник, 11 марта.

По его словам, у страны есть еще неделя, чтобы путем повторного голосования выбрать нового кандидата. При этом политик отметил, что Украину не должен представлять артист, гастролирующий по территории России.

«В стране множество исполнителей надлежащего уровня, к которым одновременно нет вопросов со стороны общественности», — заявил Кириленко.

На вопрос о том, можно ли считать сепаратистами людей, проголосовавших за выступающую в России певицу Maruv, вице-премьер ответил отрицательно. «Безусловно, не все, кто так голосовал, имеют антиукраинские взгляды, но исполнитель должен представлять на «Евровидении» не столько себя и свой номер, сколько страну», — пояснил он.

Minval.az