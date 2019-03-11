В Азербайджане пресечен ввоз пиротехнических средств из Грузии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

На основе информации, поступившей в оперативный отдел Управления расследований и дознания Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, был остановлен автомобиль марки Mercedes Benz, принадлежащий гражданину Азербайджана, прибывшему из Грузии, и проведен его осмотр.

Во время допроса гражданин заявил, что не перевозит каких-либо сокрытых от таможенного контроля предметов. Затем был проведен осмотр транспортного средства с использованием служебных собак.

В результате осмотра, в салоне автомобиля, в заднем сидении и крыльях автомобиля были обнаружены 1900 пиротехнических средств с надписью Triangle Cracker, 2500 пиротехнических средств с надписью «Пиратки».

По факту ведется расследование.

Minval.az