В Таджикистане начался суд по делу о беспорядках в худжандской колонии строгого режима №3/3, произошедших в начале ноября 2018 года, сообщила в понедельник таджикская служба «Радио Свобода» («Радио Озоди»).

По данным СМИ, процесс ведет Верховный суд Таджикистана. Суд проходит в Худжанде на территории СИЗО №2 в закрытом режиме.

В Верховном суде страны «Интерфаксу» пока не прокомментировали это сообщение.

Таджикские СМИ со ссылкой на свои источники ранее сообщали, что всего в уголовном деле о бунте в колонии фигурируют около 30 человек, отбывавшие сроки наказания в исправительном учреждении. Им предъявлены обвинения, в том числе в «препятствии деятельности исправительных учреждений», «убийстве», «нанесении тяжкого вреда здоровью», «насильственных действиях в отношении представителя власти».

Ранее таджикские власти заявили, что во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде, произошедшего в ночь с 7 на 8 ноября 2018 года, был убит 21 заключенный, 15 из которых отбывали наказание по обвинениям в терроризме, еще шесть человек были осуждены за тяжкие преступления, такие как убийство и контрабанда наркотиков. Кроме того, во время бунта были убиты два сотрудника колонии, пять сотрудников были тяжело ранены.

Через две недели после бунта в худжандской колонии от занимаемой должности был освобожден начальник Управления исполнения наказаний первый заместитель министра юстиции Изатулло Шарифов, а на его место был назначен бывший первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности страны Мансурджон Умаров.

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