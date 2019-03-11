Президент Украины Петр Порошенко поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

«Ставим задание сейчас конструкторским бюро, оборонной промышленности — нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага», — сказал П.Порошенко в понедельник во время посещения 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.

На днях П.Порошенко уже заявил, что республика лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие, сообщает Интерфакс.

«Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности — пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся», — сказал П.Порошенко 9 марта на совете регионального развития в Черкасской области.

Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага. «Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону — надежнее», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что поскольку Россия приостановила выполнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, «то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше».

П.Порошенко анонсировал испытания новой ракетной военной техники в ближайшее время. «Я надеюсь, в ближайшие недели воочию продемонстрируем обществу успехи наших ракетных технологий. Не волнуйтесь, речь идет только об испытаниях и учениях», — сказал он.

По словам президента, символом изменений в стране должна стать ракетная программа. Он напомнил, что в последние годы возросла эффективность использования противотанковых ракетных комплексов, проведены испытания крылатых ракет «Нептун». «Посмотрите, как система залпового огня ракет высокой точности «Ольха» существенно увеличила радиус своего действия», — подчеркнул П.Порошенко.

Minval.az