По данным Национальной службы статистики Грузии, больше всего инвестиций в Грузию в 2018 году поступило из Азербайджана и Великобритании. Однако, инвестиции из Азербайджана сократились почти вдвое, что связано с завершением проекта магистрального газопровода.

По данным «Грузстата», объем инвестиций из Азербайджана в прошлом году составил 240 млн. долларов, из Великобритании — 203 млн. долларов, Нидерландов — 167,9 млн. долларов, США — 103 млн. долларов, Панамы — 74,7 млн. долл., Чехии — 65,4 млн. долл., Южной Кореи — 63,2 млн. долларов, России — 60,1 млн. долл., других стран — 181,5 млн. долларов.

Согласно Министерству экономики, лидирует финансовый сектор (277,9 млн. долл.), на втором месте транспорт (209,9 млн. долларов), на третьем энергетика (157,2 млн. долларов).

По сравнению с предыдущим годом, инвестиции в Грузию в 2018 году сократились на 35%.

Minval.az