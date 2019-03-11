Министерство обороны России с 2012 года построило 475 новых объектов военной инфраструктуры в Арктике.

Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по обороне сообщил Сергей Шойгу.

«Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта с 2012 года возведено 475 объектов. Их общая площадь — более 710 тыс. кв. м.», — цитирует ТАСС слова министра обороны.

Он добавил, что в новых объектах разместили военнослужащих, специальное вооружение и технику.

Кроме того, Шойгу сообщил об усилении военной группировки в аннексированном Крыму и рассказал о том, что за последние шесть лет армия России получила на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок. План усиления вооруженных сил разработан до 2020 года в соответствии с майскими указами президента 2012 года.

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