Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за присоединение Крыма к России. Информация об этом есть на сайте numismat.ru.

Стартовая цена медали — 1 млн рублей (15 тыс. долларов США) , аукцион пройдет 13 апреля.

На своей странице «ВКонтакте» Стрелков подтвердил, что продает награду.

«Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне [предпринимателем, основателем «Фонда Святителя Василия Великого» Константином] Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу «залатать» имеющимися наличными средствами», — написал он в комментариях к одной из записей на своей странице.

Игорь Стрелков является руководителем общественного движения «Новороссия» с 2014 года. До этого, с мая по август того же года, он занимал должность министра обороны самопровозглашенной ДНР.

Minval.az