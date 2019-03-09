Нубийская коза по кличке Линкольн избрана мэром города Фэр-Хейвен в американском штате Вермонт. Как стало известно в субботу, на выборах она обогнала собаку по кличке Сэмми с разницей всего в три голоса.

В выборах принимали участие и другие животные, в том числе собаки, кошки, кролики и даже карликовая песчанка по кличке Кристалл. Но все они отсеялись в первом туре.

По установившейся традиции, в Фэр-Хейвене, население которого составляет около 2700 человек, не избирают мэром человека. К выборам допускают только животных — за регистрацию взимают по 5 долларов, которые затем идут на благоустройство.

При мэре-животном работает городской менеджер, который, как утверждают местные жители, лишь помогает в управлении городом, передает израильский портал «Вести».

Коза Линкольн в ходе каденции на посту мэра должна присутствовать на городских мероприятии, а также принимать парады. Для этой цели ей сошьют специальную униформу.

Minval.az