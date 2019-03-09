Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
В связи с решениями США и РФ по ДРСМД украинский президент Порошенко ранее заявил, что Киев оставляет за собой право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и новые мощные ракетные комплексы.
По его словам, после приостановки участия в ДРСМД РФ и США Киев «лишился тоже определенных обязательств, которых придерживался ранее». «Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет», — напомнил президент о позиции Киева.
Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії, здатна вражати цілі далеко в тилу ворога. Це зробить агресора стриманішим, а нашу оборону – надійнішою. Для мене безпека українців – понад усе
— Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2019