В связи с решениями США и РФ по ДРСМД украинский президент Порошенко ранее заявил, что Киев оставляет за собой право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и новые мощные ракетные комплексы.

«Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора сдержанным, а нашу оборону — надежной. Для меня безопасность украинцев — прежде всего», — приводит слова президента Украины РИА Новости.