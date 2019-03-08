В декабре 2017 года житель Санкт-Петербурга получил травму, поскользнувшись на тротуаре на Пятой Красноармейской улице.

Содержание тротуара было признано ненадлежащим. Учитывая это, Василеостровский районный суд удовлетворил иск пострадавшего к дорожному предприятию «Центр», сообщают российские «Вести».

Ответчик в свою очередь подал апелляционную жалобу, но Санкт-Петербургский городской суд решение о взыскании 500 тысяч рублей в пользу пострадавшего удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.

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